Consell General
El PS vol que l'exempció de cotització per a autònoms menors de 25 anys sigui temporal
Pere Baró proposa establir un sistema de control anual basat en la renda
El grup parlamentari socialdemòcrata vol que l'exempció de cotització per a autònoms menors de 25 anys sigui temporal, amb una durada màxima de 24 mesos. Així ho ha explicat aquest matí el president del grup parlamentari, Pere Baró, en una roda de premsa on ha presentat esmenes a una proposta feta per Andorra Endavant i entrada al Consell General. El partit exigeix un model de cotització progressiu i proporcional als ingressos amb mesures específiques per ajudar als joves, sempre que sigui el primer cop que inicien una activitat econòmica al Principat i estiguin al registre de treballadors per compte propi i no superin el salari mínim. El grup es mostra favorable a mantenir la cobertura sanitària com a beneficiaris de la CASS, i proposen establir un sistema de control anual basat en la renda "per evitar que es pugui abusar del sistema".
El president del grup parlamentari, Pere Baró, ha assegurat que "l'emprenedoria és clau per al futur d'Andorra i no ens podem basar en excepcions permanents que no tenen sentit ni en mesures improvisades com les d'Andorra Endavant".