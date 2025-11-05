BOPA
Multes de 3.300 euros per a tres empreses per contractació il·legal de treballadors
Els representants disposen d'un termini de vuit dies hàbils per personar-se a les dependències del departament de policia
El ministeri de Justícia i Interior d'Andorra ha sancionat tres empreses del país per infringir la llei qualificada d'immigració sobre contractació il·legal de treballadors. Segons publica aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), des del ministeri s'ha acordat una sanció de 3.300 euros per a cadascuna de les tres societats.
Les multes s'han fet públiques a través del BOPA davant la impossibilitat de contactar amb els representants de les empreses per procedir a la notificació. D'aquesta manera, i seguint el que estableix el Codi de l'Administració, ara els representants disposen d'un termini de vuit dies hàbils per personar-se a les dependències del departament de policia, a fi de procedir a la notificació en persona dels actes pels quals s’inicia l’expedient.
En cas de no fer-ho, i d’acord amb la previsió legal, es considerarà que la notificació ha estat correctament efectuada.