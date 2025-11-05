ÒBIT
Mor als 99 anys Jacqueline Pradère, figura clau del Grup Pyrénées
Nascuda a Tolosa, també va destacar pel compromís amb les causes socials
Jacqueline Pradère, empresària i filantropa vinculada al Grup Pyrénées, va morir ahir als 99 anys. Coneguda pel compromís amb les causes socials i per la vinculació amb una de les nissagues empresarials més destacades del país, Pradère va deixar una empremta profunda tant en l’àmbit econòmic com en el social.
Nascuda a Tolosa l’any 1926, es va traslladar a Andorra el 1954, després de casar-se amb Georges Pérez, fundador del Grup Pyrénées. La família Pérez-Carrillo havia iniciat la seva activitat empresarial el 1930 amb la posada en marxa de l’hotel Pyrénées, impulsat pels sogres de Pradère, refugiats espanyols de la guerra civil. A partir d’aquell primer establiment, el matrimoni va anar ampliant el negoci, amb una botiga de recanvis de vehicles, una benzinera, un comerç d’electrodomèstics i un concessionari Mercedes-Benz, donant lloc al que avui és el Grup Pyrénées, amb una presència destacada en sectors com, per exemple, el comerç al detall, l’automoció i la restauració.
Després de la mort del seu marit el 1973 i del seu cunyat Antoine el 1980, Jacqueline Pradère va assumir un paper clau en la continuïtat i consolidació del grup empresarial, impulsant-ne la tercera generació i convertint-lo en un referent del comerç andorrà.
Compromesa amb el benestar dels treballadors i de la societat, va liderar l’activitat social del grup a través de la creació d’una comissió interna l’any 1998, que acabaria donant lloc a la Fundació Privada Jacqueline Pradère el 2009. L’entitat té com a objectiu principal donar suport als empleats del grup en situacions de dificultat, així com col·laborar amb associacions i institucions sense ànim de lucre d’Andorra. Una de les entitats amb les quals va mantenir una relació activa va ser l’Associació Contra el Càncer, Assandca.
Condol d'Espot
El cap de Govern, Xavier Espot, va expressar ahir el seu condol a la família i en va destacar el paper com a “pionera del comerç a Andorra i ciutadana compromesa amb les causes socials”.
La trajectòria de Pradère va ser reconeguda el 2010 amb la concessió de la Legió d’Honor, la màxima distinció atorgada per l’estat francès, en reconeixement a la seva contribució al desenvolupament social i econòmic d’Andorra.