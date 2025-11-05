Infraestructures
Les obres d'ampliació de la Universitat d'Andorra costaran 5,8 milions
Els treballs a l'edifici de l'antiga Fàbrica Reig tindran una durada prevista de divuit mesos
El Govern d'Andorra ha adjudicat els treballs de rehabilitació i readaptació de l’edifici de l’antiga Fàbrica Reig, a Sant Julià de Lòria, perquè aculli els nous espais de la Universitat d’Andorra (UdA). Els treballs han estat adjudicats a l’empresa Pidasa Serveis per un import de 5.851.425,56 euros, a proposta del ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré.
Les obres, que tindran una durada prevista de divuit mesos, inclouran l’execució de tancaments interiors, la instal·lació de nous serveis, la incorporació d’un ascensor i la millora de la impermeabilització i l’eficiència energètica de l’edifici, mantenint-ne l’estructura, les façanes i la coberta. El projecte, impulsat per tal de reforçar el desenvolupament dels estudis superiors al país, preveu que les noves instal·lacions estiguin operatives a partir del curs 2027-2028 i disposin d’aules de formació, una aula magna polivalent, espais per al rectorat i zones de treball i trobada per a l’alumnat.
El gener del 2023 es va formalitzar l’arrendament de l’espai per un període de 35 anys prorrogables. L’antiga Fàbrica Reig, amb 2.870 metres quadrats útils, va ser l’únic immoble a la zona que complia amb els requisits d’ampliació de la UdA.
PARRÒQUIES
La 'nova' UdA tindrà una sala d'actes per a 150 persones i aules per a 80
Gerard del Castillo