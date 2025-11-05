Unió Europea
Govern reitera que encara no hi ha unanimitat sobre la naturalesa de l'Acord
La presidència danesa del Consell treballa per arribar a una decisió unànime "tan aviat com sigui possible"
El Govern d'Andorra ha reiterat que encara no existeix unanimitat entre els delegats dels 27 estats membres amb relació a la naturalesa jurídica de l'Acord d'associació. Així ho ha explicat el secretari d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, en resposta a preguntes parlamentàries de la líder d'Andorra Endavant, Carine Montaner. "Hi ha un grup d’estats membres que defensen una posició d’acord mixt, un grup d’estats membres que defensen una posició d’acord exclusivament UE i uns pocs estats membres mantenen una reserva d’estudi", ha comentat Riba, tot apuntant que la presidència danesa del Consell "treballa amb l'objectiu d'arribar a una decisió unànime tan aviat com sigui possible".
Riba ha confirmat l’acceptació de les modificacions introduïdes al Protocol marc núm. 3 sobre serveis financers de l’Acord, després d’un procés de consulta amb el ministeri de Finances, l’AFA, la Uifand, l’AREB i els sectors afectats com la banca, les assegurances i els gestors d’actius. Segons ha informat, no s’hi han detectat obstacles que impedeixin donar suport al nou text, que reforça el paper del supervisor financer nacional i defineix amb més precisió el marge d’actuació de les autoritats europees sobre el sistema financer andorrà. El text esmenat va obtenir el suport unànime el 9 de setembre i va ser lliurat a San Marino i Andorra per a la seva validació, que es va confirmar en la reunió del 15 de setembre. L’acord serà elevat al Coreper un cop finalitzats els treballs del grup de treball, ha apuntat Riba.