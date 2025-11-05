Europa
El Govern busca tres experts en violència de gènere per al Consell d'Europa
Les candidatures s’han de presentar abans del 28 de novembre del 2025, mitjançant correu electrònic al Ministeri d’Afers Exteriors
El Govern ha fet pública la convocatòria per designar fins a tres candidatures andorranes al Grup d’Experts sobre la Lluita contra la Violència envers les Dones (Grevio) del Consell d’Europa. Aquesta selecció permetrà que Andorra pugui optar a un dels cinc llocs vacants que es renovaran el 2 de juny del 2026, durant la 20a reunió del Comitè de les Parts del Conveni d’Istanbul.
Les persones interessades hauran de tenir experiència en drets humans, igualtat de gènere i protecció de víctimes, així com domini de l’anglès o el francès. També cal que siguin independents, imparcials i disposin de temps per exercir el càrrec amb eficàcia.
Les candidatures s’han de presentar abans del 28 de novembre del 2025, mitjançant correu electrònic al Ministeri d’Afers Exteriors, amb un currículum i carta de motivació segons el model del Consell d’Europa.
Una comissió integrada per representants d’Afers Exteriors i d’Igualtat, presidida per Mariona Cadena Dolsa, valorarà els perfils i proposarà els noms al Govern, que triarà fins a tres candidats per elevar-los al Consell d’Europa.
L’objectiu del procés és garantir una selecció transparent, objectiva i de qualitat, reforçant la participació d’Andorra en la lluita internacional contra la violència envers les dones.