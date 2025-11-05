Accident

Ferit un motorista en un accident a Sispony

En el sinistre hi ha implicats dos vehicles

L’hospital Nostra Senyora de Meritxell.

L'hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Redacció
Andorra la Vella

Un motorista de 39 anys ha resultat ferit aquest matí en xocar amb un 4x4, amdós de matricula andorrana al creuer que uneix Torrent dels Plans amb el Camí dels Plans, a Sispony, a la parròquia de la Massana. La policia ha rebut l'avís passades les 9 del matí i s'ha traslladat ràpidament cap al lloc dels fets on han assistit el motorista ferit i l'han traslladat a l'hospital. La víctima hauria patit lesions lleus, segons han informat des del mateix centre. 

