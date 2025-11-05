CULTURA
Èxit de públic en l’estrena del documental ‘NIX: som gent de neu’, de Grandvalira
Els cinemes Illa Carlemany van acollir ahir al vespre l’estrena oficial de NIX: som gent de neu, una pel·lícula documental que explora la connexió vital i cultural entre els andorrans, la neu i la muntanya. L’obra, impulsada per Grandvalira Resorts i produïda per l’estudi andorrà Citric, va omplir la sala amb unes 300 persones entre públic general, autoritats i professionals del sector de la neu. El film va estar rodat durant dos hiverns i aspira a competir en festivals internacionals com el de Torelló i el prestigiós Banff Mountain Film Festival del Canadà. En l’acte, el portaveu de Grandvalira Resorts, David Ledesma, va destacar que NIX és “un homenatge al nostre ADN”, i que mostra “la muntanya com a patrimoni viu i manera de viure”. Els codirectors de Citric, Èric Rossell, Òscar Julià i Jessone Morillon, van reivindicar l’autenticitat d’un relat centrat en les persones que viuen i treballen a la muntanya, lluny dels tòpics turístics.