Els experts alerten que el canvi climàtic pot agreujar els problemes respiratoris
L'augment de les partícules en suspensió pot empitjorar la situació de pacients crònics, provocant més morts
Els experts alerten que el canvi climàtic pot agreujar els problemes respiratoris, sobretot dels pacients amb patologies cròniques. Tot i que la qualitat de l’aire al país és bona, la geografia de muntanya provoca que, en situacions d’inversió tèrmica, els contaminants quedin atrapats a les valls, on viu la major part de la població. Encara que és difícil de determinar, un augment d'aquests agents contaminants podria ser una de les causes d'un augment de morts o de més complicacions.
La doctora del SAAS, Cristina Royo, ha explicat, en una conferència celebrada aquesta tarda al Consell General, que s’estan desenvolupant dos estudis: un sobre la relació entre la contaminació i els ingressos hospitalaris per causes respiratòries, i un altre sobre l’adaptació al canvi climàtic en zones de muntanya.
Els especialistes proposen reduir el trànsit rodat i informar la població en dies de risc per minimitzar l’impacte. També adverteixen que les onades de calor i el creixement poblacional podrien incrementar la presència de contaminants com l’ozó i agreujar les afeccions respiratòries.