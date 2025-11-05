Successos
Detinguda una parella per consumir tusi a Encamp
La policia investiga si també estan relacionats amb el món de la prostitució
La policia va detenir dilluns una parella per possessió i consum de tusi a Encamp. L'avís va arribar dilluns a la matinada perquè la dona, no resident, patia al·lucinacions, possiblement a causa del consum de tusi, i va haver de ser traslladada a l'hospital, segons informa la policia. En aquell mateix moment, els agents van arrestar l'home, ja que es trobava en possessió de restes de tusi, mentre que la dona va ser detinguda durant la tarda del mateix dia, quan va ser donada d'alta de l'hospital. La parella va ser arrestada per un delicte de salut pública, però la policia investiga si també estan vinculats al món de la prostitució.