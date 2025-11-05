Talent
La delegació de la Generalitat impulsa una iniciativa per visibilitzar el talent català a Andorra
El projecte s'anomenarà Tenim Talent i s'estrenarà el proper dijous al comú d'Escaldes
La Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra ha posat en marxa la iniciativa TenimTalent, amb l’objectiu de reconèixer i difondre el talent català present al Principat. El projecte s’estrenarà el dijous 13 de novembre, a les 19 h, amb un acte a la sala d’actes del comú d’Escaldes-Engordany, d’entrada lliure, dedicat a la musicoterapeuta Laia Font.
Font treballa a la Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on, amb el suport de la Fundació ONCA i el SAAS, ha impulsat un projecte pioner de musicoteràpia destinat a millorar el benestar emocional i el confort de les persones ingressades en fase final de vida.
Durant l’acte, titulat “Més enllà de la música: Musicoteràpia a la Unitat de Cures Pal·liatives”, Font i els responsables del projecte explicaran com va néixer la iniciativa, els resultats obtinguts i com la música pot contribuir al confort emocional dels pacients.
Segons la delegada del Govern català a Andorra, Anna Vives, aquesta proposta “vol donar visibilitat al talent, el coneixement i les bones pràctiques catalanes en àmbits diversos”.
Amb TenimTalent, la Generalitat de Catalunya vol establir una sèrie d’accions periòdiques per fer valdre professionals catalans que desenvolupen la seva tasca al país en sectors com la salut, la cultura o l’educació.