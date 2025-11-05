SISTEMA ANDORRÀ

Baró vol reformar l’educació en deu anys

Es planteja una revisió curricular i el seguiment digital dels busos escolars a partir del 2026

Reforma educativa al llarg termini.

Andorra la Vella

El Govern planteja una reforma integral del sistema educatiu andorrà. “Volem revisar, actualitzar i reformar els plantejaments sobre els quals es recolza el sistema educatiu a Andorra. L’objectiu és vetllar per la millora continuada de la qualitat del procés d’ensenyament i aprenentatge als diferents nivells de l’Escola andorrana. No es tracta d’un trencament, sinó d’una revisió dins la continuïtat”, va afirmar ahir Ladislau Baró, ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats. Baró assegura que s’ha de començar a treballar pel marc curricular, el qual considera “medul·lar”, per després apostar per una revisió de tot l’esquema normatiu. Segons Baró, es plantegen fer una revisió i actualització del projecte que impliqui canvis a llarg termini, concretament entre vuit i deu anys vista, per així poder millorar les competències en l’aprenentatge dels alumnes.

La immigració de sud-amèrica fa créixer els alumnes al sistema espanyol

Una novetat anunciada i que s’aplicarà d’aquí a poc és la geolocalització dels busos escolars. A partir del gener del 2026, la tindran tots els transports escolars perquè així els pares no tan sols pugui saber si els fills són al vehicle, sinó també per saber on es troba en tot moment. “La geolocalització vindrà a ajudar a l’hora de racionalitzar la gestió de busos escolars i donarà més tranquil·litat als pares”, va afirmar.

Ladislau Baró, durant la compareixença.

Una dada que va destacar és la caiguda del nombre d’alumnes, tant a l’Escola andorrana com a la francesa, tot i que l’Escola espanyola ha notat un increment. En el cas de l’andorrana, es tracta d’una caiguda del 3,48%, dels 4.653 alumnes el curs 2024-25 als 4.491 el 2025-26. En el francès ha caigut un 2,75%, de 3.379 alumnes el 2024-25 a 3.286 el 2025-26. L’espanyol ha pujat un 3,30%, amb 3.030 alumnes el 2024-25 i 3.161 el 2025-26. Aquestes xifres, segons Baró, s’atribueixen al fenomen migratori i que molts nouvinguts procedeixen de països castellanoparlants i prefereixen una educació en la seva llengua.

El ministre va anunciar que es farà l’obertura d’una nova convocatòria de 28 places de mobilitat interna per al curs 2025-2026 de mestres i professors de diverses disciplines. Més concretament, 14 per a professors de primera ensenyança i 14 per als de segona ensenyança.

El ministeri també vol reforçar la cohesió dels tres sistemes. Baró va anunciar que pròximament es firmarà la renovació del conveni educatiu amb França, fet que permetrà mantenir la continuïtat del sistema francès a Andorra. El nou acord planteja la participació entre el Govern andorrà i gal per a la reforma del Lycée Comte de Foix, per millorar-ne el confort i l’eficiència energètica.

CAU LA MATRÍCULA UNIVERSITÀRIA

Dos de cada tres estudiants d’ensenyament superior cursen estudis en institucions privades el 2024-2025. El nombre de matriculats en ensenyament superior al Principat ha disminuït un 26% respecte a l’any anterior. També disminueixen els alumnes de nacionalitat andorrana i portuguesa, que baixen un 3% i un 6,8%, respectivament. El nombre d’estudiants escolars que van finalitzar el curs acadèmic 2024-2025 s’ha situat en 11.259, la qual cosa suposa una disminució de l’1% respecte als que van finalitzar el curs 2023-2024, que van ser 11.372.
