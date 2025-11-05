Pregunta parlamentària
Andorra Endavant demana per la despesa pública destinada als mitjans
La formació exigeix que s'especifiquin tots els imports destinats a cadascun d'ells
Andorra Endavant ha preguntat per la transparència en l’ús dels fons públics destinats als mitjans de comunicació durant els exercicis 2023, 2024 i 2025.
La formació exigeix que s’especifiquin tots els imports abonats a cada mitjà, desglossats per any, tipus de despesa i societat perceptora, indicant clarament quina empresa correspon a cada capçalera. “El dret a la informació econòmica és essencial en democràcia”, ha remarcat el grup, que també demana que s’expliquin els criteris que justifiquen les diferències d’imports entre mitjans per garantir la igualtat i la imparcialitat.
Andorra Endavant considera que la manca de correspondència entre raó social i nom comercial pot generar opacitat i confusió, i defensa que la transparència econòmica és un pilar democràtic.