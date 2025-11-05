EDUCACIÓ
Alumnes del María Moliner demanen que s’aturin els atacs
Els companys de classe de la menor que va caure ahir des de cinc metres d’altura, al col·legi María Moliner de la Margineda, neguen que l’actuació de la jove fos per problemes d’assetjament i demanen que s’aturin els atacs contra l’alumnat i el professorat “d’una vegada per totes”. Els alumnes expliquen, en un comunicat, que “gent del centre del costat al nostre, que va estar present [en el moment de la caiguda], va riure, va fer burla i comentaris ofensius”.