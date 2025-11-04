SE CELEBRARÀ DEL 14 AL 16 DE NOVEMBRE
El pròxim Saló del videojoc comptarà amb la presència de l’estrímer Pol Suja
El Saló del Videojoc celebrarà la seva 15a edició del 14 al 16 de novembre al Prat del Roure, amb la participació destacada del creador de contingut Pol Suja, conegut com “el professor de Fortnite”, que actuarà el diumenge 16 a les 16 hores. El mateix dia, a les 17 hores, serà el torn de la pianista asturiana ELESKY, especialitzada en música de videojocs. A banda de les actuacions, l’UdA oferirà tres formacions relacionades amb el disseny i la creació de videojocs, i tindrà un estand amb jocs desenvolupats amb temàtica andorrana. L’esdeveniment inclourà també una nova col·laboració amb el SAGA Saló del Gaming de Catalunya, així com activitats diverses com una escape room de Harry Potter, realitat augmentada de Mario Kart, tornejos i zones de joc. ACA eSports repetirà presència amb un simulador de la pujada a Arinsal. L’organització, a càrrec d’Andorra Telecom i el comú d’Escaldes, busca promoure un ús responsable de la tecnologia.