Economia
Progressistes-SDP alerta de l'elevat endeutament públic i reclama un pla de reducció a deu anys
El grup critica que Govern i oposició no afrontin el problema "amb prou determinació"
Socialdemocràcia i Progrés (SDP) ha tornat a alertar sobre el creixement del deute públic i ha reclamat un pla de reducció a deu anys. En una anàlisi publicada tres anys després del seu quadern sobre el deute, el partit denuncia que aquest "continua sent elevat i estructural", i lamenta que "tant el Govern com l’oposició no abordin el problema amb prou responsabilitat". Segons les dades exposades, el projecte de pressupost consolidat per al 2026 s’enfila als 1.475 milions d’euros i el deute previst ascendeix a 1.270 milions. SDP critica que gran part d’aquest endeutament "es destini a cobrir despesa corrent i no a inversió productiva", i alerta que finançar necessitats estructurals a través del crèdit "hipoteca les futures generacions".
El partit també rebutja la proposta de la majoria parlamentària de limitar l’endeutament al 25% del PIB l’any 2046, que considera "una forma d’ajornar el problema". SDP alerta que Andorra no disposa de banc central ni d’una capacitat recaptatòria sòlida que garanteixi el retorn del deute, i denuncia que la previsió de superàvit anunciada pel ministre de Finances, Ramon Lladós, es basa en l’expansió especulativa i en la baixa execució de la inversió pública. Davant aquest context, el partit aposta per un debat sobre la despesa pública i la seva relació amb els ingressos reals, i reclama més control, eficiència i una planificació econòmica que garanteixi la sostenibilitat de les finances públiques. També insisteix en la necessitat de reforçar la confiança exterior amb seguretat jurídica i una economia menys dependent de sectors volàtils.