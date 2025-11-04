Empreses
El programa de digitalització d'empreses rep 229 sol·licituds
Una cinquena part d'aquestes es destinarana a ciberseguretat, IA i dades
El programa de digitalització d'empreses va arrencar el mes de març amb 500.000 euros, una partida que es va esgotar i que al juliol es va ampliar amb 200.000 més. La setmana passada, un cop exhaurit el total destinat a les subvencions es va tancar el projecte d'aquest any. Aquest dimarts el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, n'ha fet balanç: s'han rebut 229 sol·licituds, una cinquena part de les quals per a les novetats que s'havien introduït aquest any, ciberseguretat, intel·ligència artificial i dades.
Rossell ha destacat l'increment de les sol·licituds, gairebé un 40% més perquè l'any passat la xifra va ser de 167, i el fet que 225 hagin demanat un ajut per primera vegada. Del pressupost global, el 98% s’ha destinat a solucions de digitalització i un 2% per assessoraments digitals personalitzats. El 73% de les empreses que han rebut una subvenció són microempreses i el 21% petites empreses, fet que reforça “l’objectiu del programa per acompanyar aquelles empreses amb menys recursos perquè puguin avançar en la digitalització”, ha explicat el titular de Transformació Digital. Amb relació a les solucions digitals, els nous paquets sobre intel·ligència artificial, ciberseguretat i analítica i explotació de dades han sumat el 21% de les demandes, el 23% han estat per al desenvolupament de pàgina web i el 18% per posicionament web (SEO).
Rossell també ha volgut incidir en l'impacte que aquest programa té sobre el teixit empresarial, ja que dels 700.000 euros que ha invertit el Govern d'Andorra, les empreses n’han invertit 430.000 més, la qual cosa suposa que per cada euro invertit pel Govern en el programa, les empreses han invertit 0,61 euros addicionals, fins a arribar a un impacte econòmic d'1,13 milions d'euros.
De cara al programa del 2026, el ministre ha posat en relleu que es mantindrà la partida de 500.000 euros i que ara amb els actors implicats es farà una trobada de balanç i també s'avaluaran "les prioritats" i millores que es poden tirar endavant. En aquest sentit, ha destacat que hi haurà ajustaments segur, ja que sempre intenten "estar a l'escolta" del que demanin les empreses. De totes maneres, Rossell ha remarcat que es tendeix a "solucions més tècniques i més professionals" i ha refermat que ben segur la ciberseguretat continuarà sent una "prioritat".