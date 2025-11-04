Successos
Retencions a Coll de Nargó per un accident
El sinistre ha tingut lloc al voltant de la una del migdia
Un accident amb dos vehicles implicats està provocant retencions al punt quilomètric 154 de la C-14, a l'altura de Coll de Nargó, en ambdós sentits de la marxa. Fins a dos quarts de tres de la tarda s'ha habilitat pas alternatiu en aquell punt. El sinistre s'ha produït al voltant de la una del migdia, quan un turisme ha envestit un tot terreny, amb matrícula espanyola, que ha bolcat al voral de la carretera, deixant dues persones ferides lleus i una altra il·lesa, segons ha explicat el servei català de trànsit. Fins al lloc de l'accident s'ha mobilitzat, almenys, un camió de bombers de la Generalitat de Catalunya.