Formacions sobre la UE
Obertes les inscripcions del segon curs d'Integració europea de la UdA
Una proposta formativa que pretén aprofundir en el coneixement de la Unió Europea i les seves relacions amb Andorra.
La Universitat d’Andorra (UdA) ha obert les preinscripcions per a la segona edició del curs en Integració europea, una proposta formativa que pretén aprofundir en el coneixement de la Unió Europea i les seves relacions amb Andorra.
El programa s’adreça a professorat, estudiants i professionals interessats en les dinàmiques polítiques, econòmiques i socials que defineixen la UE actual, amb un enfocament especial en els petits estats i els reptes de la integració europea.
El curs, de 2 crèdits europeus, consta de sis sessions presencials entre febrer i abril del 2026, i serà impartit per especialistes de diverses universitats com la UOC, UAB, Tolosa Capitoli i la mateixa UdA.
Les preinscripcions es poden fer fins al 10 de gener al web de la universitat, i els participants que superin l’avaluació rebran un diploma d’aprofitament en Integració europea.