BESTIAR
Nou pla de vacunació conta la dermatosi nodular contagiosa
El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, va compartir ahir amb el sector ramader el pla de vacunació per prevenir la dermatosi nodular contagiosa, detectada recentment a diverses regions d’Europa i a Catalunya. Casal va destacar que la mesura té com a objectiu protegir tota la cabana bovina del país i assolir un grau d’immunitat de grup. La campanya començarà la setmana del 10 de novembre, prioritzant animals en edat reproductiva, de recria i en engreix. La vacuna s’administrarà en una única dosi i ofereix protecció completa 21 dies després. El Govern també preveu adquirir 2.000 dosis addicionals per a animals que no es vacunin en aquesta primera fase i per als vedells que neixin durant l’hivern i la primavera del 2025-2026. La dermatosi nodular contagiosa és una malaltia bovina que es propaga per insectes i contacte directe entre animals.