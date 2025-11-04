BANCA
MoraBanc rep el premi a millor banca privada d’Andorra per Citywire
MoraBanc ha estat guardonada amb el premi al millor banc de banca privada d’Andorra, que li va ser atorgat per Citywire, un dels mitjans internacionals més prestigiosos del sector financer. Cal destacar que aquesta és la primera vegada que l’organització inclou una categoria específica per a entitats andorranes, fet que dona encara més rellevància al guardó rebut per MoraBanc. L’acte de lliurament es va celebrar a Madrid i va reunir les principals entitats de banca privada d’Espanya i Andorra. Durant l’avaluació, el jurat va fer especial èmfasi en el model de gestió personalitzada de MoraBanc. Entre aquests va destacar el model que ofereix a tots els seus clients un gestor de referència. A més, també van tenir en compte durant la valoració la seva aposta única per la innovació tecnològica i els productes d’inversió sostenibles (ESG).
Primera vegada en una categoria d’entitats d’Andorra
Segons Xavier Riestra, director de negoci a Andorra, el guardó “és el resultat del compromís de tot l’equip per oferir un servei d’excel·lència i centrat en les persones”. Aquest premi també reconeix la gran millora de la satisfacció de tots els clients del banc i la capacitat que té MoraBanc per adaptar-se als diferents perfils dels inversors, consolidant d’aquesta manera l’entitat com a líder en banca privada al país.