Mor l'empresària i filantropa Jacqueline Pradère
La vídua de Pérez ha desenvolupat una amplia tasca social
L'empresària i filantropa Jacqueline Pradère ha traspassat avui. La difunta estava vinculada al Grup Pyrénées i era presidenta i fundadora de la Fundació Privada Jacqueline Pradère creada formalment el 2009. L'entitat ajuda als empleats del grup que puguin tenir dificultats econòmiques per malalties o problemes socials i col·labora amb institucions i associacions sense ànim de lucre d'Andorra.
Jacqueline Pradère és coneguda com viuda de Pérez, un dels fundadors dels Grans Magatzems Pyrénées. L'empresària difunta va liderar l'activitat social dins del grup empresarial en posar en marxa la comissió social que va donar origen a la Fundació que porta el seu nom. Una de les entitats amb les quals ha col·laborat activament ha estat l'Associació contra el Càncer, Assandca.
La tasca social que ha desenvolupat Pradère va ser reconeguda el 2010 amb l'entrega de la Legió d'Honor de França, la més alta distició que atorga l'Estat francès.
