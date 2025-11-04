AFERS SOCIALS
El Govern considera discapacitat el TDAH, la fibromiàlgia i les addiccions
El nou reglament de la Conava també inclourà les malalties minoritàries
L’esborrany del nou reglament de la Conava preveu afegir el dolor crònic, la fibromiàlgia, les addiccions i el TDAH, entre d’altres, a la llista de malalties que es consideren discapacitats i que fins ara no estaven diagnosticades com a tals. D’aquesta manera, s’amplia el ventall de persones que podrien ser reconegudes dins de la categoria de discapacitades. “Unes peticions reclamades per diverses associacions andorranes”, va afirmar ahir Trini Marín, ministra d’Afers Socials.
L’objectiu principal d’aquesta modificació és poder disposar d’un sistema de valoració més equitatiu, ajustat i adaptat a les tendències actuals, que valori les capacitats de les persones més enllà de quantificar el grau de menyscabament. Aquesta nova metodologia es va poder desenvolupar gràcies a un estudi efectuat per la Universitat de Barcelona. Per altra banda, també s’adaptaria a les tendències actuals establertes pel Conveni de les Nacions Unides de les persones amb discapacitat. Aquest esborrany presentat ahir es preveu que es comparteixi juntament amb les associacions perquè aquestes puguin traslladar les aportacions que considerin necessàries, segons va indicar Marín.
Vol fer un sistema que valori les discapacitats i no quantificar-les
La ministra també va manifestar que tot i que aquestes malalties s’han afegit en la modificació, “encara s’ha d’especificar quin serà el grau de discapacitat de cadascuna”, un tema que hauran d’acabar de determinar treballant de manera conjunta amb les associacions i amb les administracions per aclarir-ho.
Al llarg de la reunió celebrada ahir també es van exposar les bases del projecte de llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat. Aquest projecte incorpora les recomanacions del Conveni de les Nacions Unides i es considera un punt de partida important sobre el qual poder treballar. A partir d’aquest esborrany, les associacions treballaran de manera conjunta amb el ministeri d’Afers Socials per poder aportar totes les millores que es considerin necessàries i així millorar la proposta.
També es va confirmar que aquesta modificació, tot i que va ser presentada ahir al matí a la reunió, encara ha de passar per aprovació, però s’espera que pugui ser corroborada de cara a final d’aquest mateix any o a començament de l’any vinent.
La reunió anual que es va celebrar ahir al matí del consell nacional de la discapacitat va ser presidida pel cap de Govern, Xavier Espot. Per altra banda, també va comptar amb la presència de la ministra de Salut, Helena Mas, i les secretàries d’Estat Ester Cervós, Cristina Pérez i Josep Anton Bardina, juntament amb els representants de les diferents associacions de persones amb discapacitat i de les entitats prestadores de servei, que van aportar el seu punt de vista al llarg del transcurs de la reunió.