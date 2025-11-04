Estadística
Dos de cada tres estudiants d’ensenyament superior cursen estudis en institucions privades
El nombre de persones matriculades ha caigut un 26%
El nombre d’estudiants matriculats en ensenyament superior a Andorra ha disminuït un 26% aquest curs 2024-2025, segons dades del departament d’Estadística. En total, s’hi han inscrit 2.231 persones, enfront de les 3.015 del curs anterior. Aquesta baixada afecta tant homes com dones, tot i que és més accentuada entre les dones, que n'hi ha hagut un 30,4% menys. També hi ha hagut un descens d'inscripcions del 20,5% en homes.
Les institucions privades continuen agrupant la major part dels alumnes, amb un 66,8% del total, malgrat haver perdut més d’un terç dels seus estudiants respecte al curs anterior. Les universitats públiques, en canvi, mantenen pràcticament els mateixos registres que l’any passat.
El perfil d’estudiant majoritari continua sent el d’edat superior als 24 anys, que representen el 67% del total. Per franges, el grup de 17 a 24 anys suposa el 33%, i el de 25 a 34, el 28,2%. Les franges més avançades mostren les caigudes més fortes, amb un -44,9% entre els 45 i 54 anys.
Pel que fa a l’àmbit d’estudis, tres grans àrees concentren gairebé tres quartes parts dels alumnes: Administració d’empreses i dret, que ha rebut un 35,7% d'aquests , Ciències socials, periodisme i informació, amb un 22,6% d'inscrits i tecnologies de la informació i la comunicació, que n'ha rebut un 15%.
En el repartiment per sexes dins dels camps educatius, les dones dominen en Educació, un 77,6% i Ciències socials amb un 65,5%, mentre que els homes són majoria a Enginyeria, amb un 78%.
Pel que fa als nivells educatius, el bàtxelor continua sent la principal opció, escollida pel 88,6% dels estudiants. Els màsters representen el 8,3% i han augmentat notablement fins al 38%. Els doctorats i els programes de cicle curt sumen, junts, poc més del 3% de les matrícules.