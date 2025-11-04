Cinema
Èxit en l'estrena del documental 'NIX'
L'obra, impulsada per Grandvalira Resorts, retrata la relació profunda entre la neu, les muntanyes i les persones d'Andorra
Els cinemes Illa Carlemany han acollit aquest vespre l’estrena oficial de 'NIX: Som gent de neu', una pel·lícula documental que explora la connexió vital i cultural entre els andorrans, la neu i la muntanya. L’obra, impulsada per Grandvalira Resorts i produïda per l’estudi andorrà Citric, ha omplert la sala amb unes 300 persones entre públic general, autoritats i professionals del sector de la neu. El film ha estat rodat durant dos hiverns i aspira a competir en festivals internacionals com el de Torelló i el prestigiós Banff Mountain Film Festival del Canadà.
En l’acte, el portaveu de Grandvalira Resorts, David Ledesma, ha destacat que 'NIX' és "un homenatge al nostre ADN", i que mostra "la muntanya com a patrimoni viu i manera de viure". Els codirectors de Citric —Èric Rossell, Òscar Julià i Jessone Morillon— han reivindicat l’autenticitat d’un relat centrat en les persones que viuen i treballen a la muntanya, lluny dels tòpics turístics. L’estrena ha comptat amb la presència de diversos ministres, cònsols i representants comunals, i les projeccions previstes pels pròxims dies ja tenen les entrades exhaurides. Davant l’èxit, els impulsors treballen per ampliar-ne la difusió a través de noves sessions i plataformes digitals, i ja estudien la possibilitat de rodar una segona part del projecte.