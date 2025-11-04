Comissió legislativa
Educació actualitzarà els marcs normatius per garantir la qualitat del sistema educatiu
El ministre Baró ha avançat a la Comissió Legislativa que la revisió que s’executa es pot allargar entre quatre o cinc anys
El ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha iniciat un procés de revisió i actualització dels marcs estructurals que regulen el sistema educatiu andorrà, amb l’objectiu de reforçar la qualitat del procés d’ensenyament i aprenentatge a l’Escola Andorrana, la Formació Andorrana i la Formació Professional. Segons ha explicat el ministre Ladislau Baró, durant la seva compareixença al Consell General, "la voluntat és implementar canvis amb visió de futur, en un horitzó de vuit a deu anys, per millorar l’enfocament competencial dels alumnes". El primer document ja revisat i tancat és el marc de competències professionals del cos docent, mentre que la resta —el curricular, el metodològic i psicopedagògic i el d’organització de centre— es començaran a revisar aquest curs. Tot i que es preveu tenir una primera versió de tots els marcs a finals del 2026, el procés complet podria allargar-se entre quatre i cinc anys.
Baró també ha explicat que Educació continua introduint millores normatives com la recent modificació del decret del batxillerat general, que incorpora una estructura més flexible, adaptada als interessos i aptituds dels alumnes, i fomenta l’orientació i la personalització del trajecte acadèmic. També s’ha definit el Projecte Educatiu de Centre, que estableix els principis i compromisos de cada escola. D’altra banda, el ministeri preveu renovar pròximament el conveni educatiu amb França, que inclou una reforma conjunta del Lycée Comte de Foix per millorar-ne l’eficiència energètica i les condicions d’aprenentatge. En la línia de consolidar plantilles, s’han convocat 28 places de mobilitat interna per al curs 2025-2026 destinades a mestres i professors de diferents especialitats. Finalment, s’ha posat en marxa la Validació dels Aprenentatges basats en l’Experiència (VAE), amb tres branques tècniques actives i la previsió d’ampliar l’oferta l’any vinent a l’àmbit informàtic i de xarxes.