Comissió legislativa

Educació actualitzarà els marcs normatius per garantir la qualitat del sistema educatiu

El ministre Baró ha avançat a la Comissió Legislativa que la revisió que s’executa es pot allargar entre quatre o cinc anys

El ministre d'Educació, Ladislau Baró, durant la compareixença al Consell General.

El ministre d'Educació, Ladislau Baró, durant la compareixença al Consell General.Consell General

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha iniciat un procés de revisió i actualització dels marcs estructurals que regulen el sistema educatiu andorrà, amb l’objectiu de reforçar la qualitat del procés d’ensenyament i aprenentatge a l’Escola Andorrana, la Formació Andorrana i la Formació Professional. Segons ha explicat el ministre Ladislau Baró, durant la seva compareixença al Consell General, "la voluntat és implementar canvis amb visió de futur, en un horitzó de vuit a deu anys, per millorar l’enfocament competencial dels alumnes". El primer document ja revisat i tancat és el marc de competències professionals del cos docent, mentre que la resta —el curricular, el metodològic i psicopedagògic i el d’organització de centre— es començaran a revisar aquest curs. Tot i que es preveu tenir una primera versió de tots els marcs a finals del 2026, el procés complet podria allargar-se entre quatre i cinc anys.

Baró també ha explicat que Educació continua introduint millores normatives com la recent modificació del decret del batxillerat general, que incorpora una estructura més flexible, adaptada als interessos i aptituds dels alumnes, i fomenta l’orientació i la personalització del trajecte acadèmic. També s’ha definit el Projecte Educatiu de Centre, que estableix els principis i compromisos de cada escola. D’altra banda, el ministeri preveu renovar pròximament el conveni educatiu amb França, que inclou una reforma conjunta del Lycée Comte de Foix per millorar-ne l’eficiència energètica i les condicions d’aprenentatge. En la línia de consolidar plantilles, s’han convocat 28 places de mobilitat interna per al curs 2025-2026 destinades a mestres i professors de diferents especialitats. Finalment, s’ha posat en marxa la Validació dels Aprenentatges basats en l’Experiència (VAE), amb tres branques tècniques actives i la previsió d’ampliar l’oferta l’any vinent a l’àmbit informàtic i de xarxes.

tracking