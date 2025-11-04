Fronteres
La duana frega els 74 milions d'euros ingressats en taxes d'importacions de tabac aquest any
Al mes d'octubre va recaptar un total de 20 milions d'euros per diverses activitats
La duana ha ingressat gairebé 74 milions d'euros amb les taxes d'importació de tabac en què va d'aquest 2025. Aquest mes d'octubre n'ha recaptat 7.196.509 milions amb aquestes praxis, la qual cosa suposa un increment del 163,8% respecte al mateix mes el 2024. Segons el balanç mensual, a més, aquesta institució ha recaptat quasi 184 milions d'euros enguany. I aquest mes d'octubre, la xifra total d'ingressos de l'organisme fronterer s'ha disparat fins als 20 milions, això suposa un creixement de 38 punts més que al desè mes del 2024, quan es va arribar als 14,4 milions.
Un altre dels elements que contribueix a la bona situació són els ingressos per taxes d'importacions d'altres mercaderies, que durant el mes passat han estat de 7,1 milions, un 17,8% més en comparació amb el mateix termini anterior, i un 8% més que ara fa dos anys.
En relació amb la importació de begudes, l'import s'enfila fins als 755.000 euros, un increment del 14,2%, mentre que les taxes d'importacions de combustibles minerals han estat de 4,9 milions, un 1,8% en comparació amb l'octubre del 2024.