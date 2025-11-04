TRIBUNAL DE CORTS
Denegada la llibertat a l’acusat de diverses agressions sexuals
El Tribunal de Corts va denegar ahir la petició del lletrat defensor de llibertat per al noi que va ser jutjat la setmana passada com a presumpte autor d’una violació consumada, una temptativa de violació, una agressió sexual simple i una altra amb abús de confiança. El tribunal considera que hi ha risc de fugida que deriva de les elevades penes de presó reclamades i prefereix esperar la sentència.
D’altra banda, el Diari ha pogut saber que durant les declaracions, un testimoni menor d’edat va manifestar que era falsa l’acusació d’una de les noies, que va assegurar que havia estat violada. El fiscal va fer una petició de tres anys per un cas, sis per la presumpta violació i quatre més per la tercera víctima. L’acusació particular, que representa dues de les víctimes, va elevar la petició fins als 24 anys de presó i la defensa va mantenir la demanda d’absolució.