Estadística
La xifra d'estudiants escolars inscrits baixa fins als 11.259 al curs 2024/25
Tot i la davallada general, hi ha hagut un increment del 4% d'alumnes matriculats en el batxillerat i un 2,1% en FP
El curs 2024/2025 s’ha tancat amb un total d’11.259 estudiants escolars a Andorra, una disminució de l’1% respecte a l’any anterior. Tot i aquesta baixada general, hi ha hagut un increment del 4% d'alumnes inscrits en el batxillerat i un 2,1% pel que fa als de formació professional, segons el departament d'estadística.
Si es tenen en compte el nombre de persones matriculades en els diversos sistemes educatius presents al Principat - l'espanyol, el francès i l'andorrà- les dades mostren com el sistema escolar andorrà, va patir una davallada d'un 2% el curs passat, mentre que l'espanyol incrementa en tres dècimes i el sistema anglès encadena el cinquè any consecutiu de pujada, disparant-se fins al 4%.
Pel que fa a la nacionalitat, el 70,3% dels alumnes són andorrans, però aquest col·lectiu baixa un 3%. En canvi, els estudiants de nacionalitat espanyola i francesa creixen un 6,4% i un 6,0% respectivament.
L’educació postobligatòria segueix consolidant-se i la formació professional guanya presència, amb més de la meitat dels estudiants cursant-la al sistema educatiu andorrà.