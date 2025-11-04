INVERSIÓ FORANA
Concòrdia vol impedir que els estrangers accedeixin a pisos a bon preu
El grup parlamentari de Concòrdia va presentar ahir una bateria d’esmenes al projecte de llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible amb l’objectiu d’impedir que inversors estrangers puguin adquirir pisos a preus assequibles. La proposta busca protegir el mercat immobiliari accessible per als residents i limitar les noves inversions immobiliàries estrangeres, amb excepcions només per a promocions de luxe de més d’un milió d’euros o rehabilitacions prèvies a la llei. Cerni Escalé, president del grup, va afirmar que és “indignant” que es venguin pisos de 300.000 euros a estrangers mentre molta gent del país no pot accedir a un habitatge. Concòrdia també proposa condicions més estrictes per a l’obtenció de residències passives i per compte propi, excloent l’opció d’invertir en béns immobles i incrementant els requisits econòmics. La formació considera que les mesures del Govern són “menys valentes” i amb un impacte inflacionari directe, afavorint l’encariment de pisos per sota dels 600.000 euros. Escalé va advertir que la situació actual és “fruit de l’especulació” i va reclamar actuacions urgents per frenar l’escalada dels preus.