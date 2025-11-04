Meteo
Baixada de temperatura i neu per sobre dels 1.900 metres el dijous
La pertorbació afectarà Andorra a partir de demà a la nit
Una pertorbació a l'extrem del tàlveg que se situarà al nord-est de la Península afectarà Andorra a partir de demà a la nit i al llarg de dijous. Les precipitacions provocaran una baixada de les temperatures de fins a sis graus respecte a les d'avui, fet que comportarà que la cota de neu, dijous a la tarda, se situï per sobre dels 1.900 metres, segons informa el servei meteorològic.
Demà al matí començarà assolellat, a l'espera de l'arribada de núvols a partir de la tarda, que cobriran el cel totalment al vespre i al voltant de la mitjanit començarà a ploure. La pluja es mantindrà fins dijous al vespre, amb la cota de neu baixant des dels 2.700 metres fins als 1.900, i amb gruixos de neu nova de fins a 20 centímetres a 2.500 metres i 8 centímetres a 2.000 metres.
Les temperatures mínimes de demà es mantindran similars a les d'avui, amb 16 graus a Andorra la Vella i a 1.500 metres, o 9 al Pas de la Casa. Serà dijous quan el termòmetre caurà i les màximes no superaran els 12 a la capital i els 2 al Pas. Les mínimes baixaran considerablement al Pas, arribant fins als 3 graus negatius, però es mantindran a Andorra la Vella i a 1.500 metres, entre els 7 i els 4 graus respectivament.