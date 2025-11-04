Telecomunicacions
El servei d'internet d'Andorra Telecom incrementarà la velocitat per als clients particulars
Actualment, un 30% dels clients ja s’han actualitzat, i la resta ho faran gradualment fins a finals de novembre.
Andorra Telecom ha iniciat la millora progressiva de la velocitat d’internet per als clients particulars, amb increments automàtics segons la modalitat contractada. Els usuaris amb 1 Gbps passaran a 2 Gbps, els de 700 Mbps a 1 Gbps i els de 300 Mbps a 500 Mbps, sempre que disposin d’un rúter compatible.
Aquest canvi forma part del procés de modernització tecnològica de l’operadora, que ja va permetre duplicar la velocitat de l’Internet Professional fins als 2,5 Gbps. Actualment, un 30% dels clients ja s’han actualitzat, i la resta ho faran gradualment fins a finals de novembre.
La millora no suposarà cap cost addicional i es farà de forma automàtica. Per aplicar els canvis, només caldrà reiniciar l’ONT, el dispositiu que distribueix el senyal de fibra a la xarxa domèstica.