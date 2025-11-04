Gastronomia
33 restaurants participen a la 19a edició d'Andorra a Taula
El periodista gastronòmic Josep Lluís Trabal, destaca "la importància d’aquesta aposta comuna per la gastronomia, que és una manera de donar suport al teixit econòmic i als petits negocis del país"
L'escena gastronòmica nacional torna a obrir l'estómac amb l'arribada de la 19a edició d'Andorra a Taula. Durant la presentació de l'esdeveniment aquest dimarts a l'Hotel Starc, el director de comunicació de MoraBanc i periodista gastronòmic, Josep Lluís Trabal, ha celebrat el bon estat de salut del turisme gastronòmic refermat i “la importància d’aquesta aposta comuna per la gastronomia, que és una manera de donar suport al teixit econòmic i als petits negocis del país". Enguany, la cita té dues novetats, nou establiments que sumen un total de 33 restaurants aquesta edició i una nova col·laboració de la mà de Heineken amb la incorporació als menús de la cervesa 18/70 la Rubia, també sense alcohol.
Durant la presentació, que també ha comptat amb la presència del director general d'IDPA, Arnaud Olive i el gestor d'operacions i vendes de Heineken, Ivan Estela; el president de la Unió Hotelera d'Andorra, Jordi País, ha subratllat que la iniciativa és “una de les cites gastronòmiques més consolidades del país” i ha celebrat que enguany s’hagi incrementat la participació. “L’any passat es van servir més de 3.100 menús, i superar aquesta xifra seria tot un èxit”, ha afirmat. París també ha agraït el suport d’Andorra Turisme, que ajuda a posicionar l’esdeveniment en l'àmbit internacional i reforça la imatge d’un país que viu la gastronomia amb passió. Organitzat per la Unió Hotelera d’Andorra, l’esdeveniment se celebrarà del 8 al 30 de novembre i coincidirà amb la campanya 'Shop in Andorra', amb l’objectiu de reforçar la gastronomia com a motor turístic i eix identitari del país.
Trabal ha recordat que MoraBanc col·labora amb Andorra a Taula des de fa anys i que enguany l’esdeveniment compta amb un nou aliat: ITPA Alimentació, distribuïdor del grup Heineken, que s’incorpora com a soci principal amb la seva cervesa 18/70. Segons Olive aquesta col·laboració és “una aposta per donar suport a l’hostaleria i acompanyar el sector en la seva evolució”. D’altra banda, Estela, de Heineken, ha remarcat que la 18/70 “és una cervesa nascuda a Donosti amb vocació gastronòmica, de cos intens però de pas fàcil, que marida a la perfecció amb la cuina d’alta muntanya i de temporada que ofereix Andorra”.
Aquesta edició d’Andorra a Taula reuneix una gran varietat de cuines i estils, des de les propostes tradicionals fins a la creació més contemporània, com el Beç Restaurant que presenta un ou de gallina ecològic cuit a baixa temperatura amb migas de pastor i sobrassada brasejada; el Restaurant Tòpic, amb una cuina de proximitat amb un carpaccio de peus de porc amb dauets de moniato rostit, pinyons i vinagreta; o el centre d'oci Unnic, amb unes carxofes en textures i parfait de foie-gras, una proposta d’alta cuina que reflecteix el nivell d’exigència de l’esdeveniment, han detallat. L’Hotel Isard aposta per la calidesa dels sabors de tardor amb un arròs de ceps i escalopa de foie-gras, mentre que l'Hotel Starc amb el Restaurant Coure reafirma el seu compromís amb la cuina elegant i de producte amb plats com el filet Wellington o el bacallà amb col i allioli d’all negre.
Els menús d’aquesta edició, que oscil·len entre els 35 i els 70 euros, inclouen la degustació d’una cervesa 1870 o la seva versió sense alcohol. El llibret amb tota la informació dels restaurants es pot trobar en format físic als establiments participants o descarregar en format digital a la web de la Unió Hotelera d’Andorra.
Com en edicions anteriors, Andorra a Taula vol ser una invitació oberta a residents i visitants per descobrir els sabors de la cuina andorrana en un moment de l’any en què la tardor convida a gaudir del producte local. Els organitzadors han destacat l’esforç dels equips de cuina i de sala, així com el paper de tots els establiments que, any rere any, mantenen viva una cita que ja és un referent al calendari gastronòmic del país.
"Una vetllada gastronòmica sempre va bé i ajuda que aquesta nit de més que pernoctes doncs la gaudeixis amb algun restaurant d'Andorra", ha reconegut Paris, tot apuntat a les dades de pernoctació tan "optimistes" de l'estiu.