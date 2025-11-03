Sinistre
Un ferit greu en un accident a la C-14 amb un vehicle andorrà implicat
La via ja torna a estar oberta, però hi ha congestions
Una persona ha resultat ferida greu en un accident que s'ha produït als volts de dos quarts de quatre de la tarda a la C-14, al punt quilomètric 135, 10 a l'alçada de Basella a la desviació cap a Solsona on s'han vist implicats tres vehicles, un camió i dos turismes. L'usuari que s'ha endut la pitjor part seria una persona gran que conduïa un turisme andorrà i que ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova en helicòpter, segons la informació facilitada per diversos testimonis que haurien presenciat l'escena. El sinistre ha deixat dos ferits més. En total, segons el Servei de Trànsit de Catalunya, als tres vehicles hi havia quatre ocupants, dos en un dels cotxes, un en un altre dels turismes i un més al camió.
Fins al lloc dels fets s'han desplaçat una patrulla dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions de bombers i quatre unitats del SEM, tres terrestres i un helicòpter.
A conseqüència del sinistre, la C-14 ha estat tallada en ambdós sentits de la via durant prop d'una hora i mitja que ha provocat retencions i congestions i a més, s'ha hagut d'habilitar un pas alternatiu en ambdós sentits per tal que el trànsit pogués seguir circulant amb relativa normalitat. Ara mateix la situació ja està normalitzada.