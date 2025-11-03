MEDI AMBIENT
Sensors de baix cost als boscos per prevenir incendis
Els boscos d’Aixàs i Beixalís s’han convertit aquests dies en l’escenari d’una prova pilot per prevenir incendis forestals, gràcies al projecte transfronterer SenForFire. La iniciativa forma part del programa Interreg Sudoe 2021-2027 i compta amb la participació d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), que ha desplegat una xarxa de sensors de baix cost per mesurar en temps real els paràmetres climàtics i ambientals que incideixen en el risc d’incendi. “Hem escollit aquestes zones perquè presenten boscos amb característiques climàtiques molt diferents: a Aixàs, trobem un bosc mixt amb influència mediterrània, mentre que Beixalís és un bosc de pi negre i pi roig amb un clima més alpí”, comentava el coordinador de l’àrea de Sostenibilitat d’AR+I, Oriol Travesset. L’objectiu del projecte és demostrar que les xarxes sense fil de sensors de baix cost poden complementar la teledetecció.