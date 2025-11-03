Salut
El nou reglament de la Conava inclourà més malalties
La nova llei inclourà el dolor crònic, la fibromiàlgia o les addiccions
L'esborrany de la nova llei de la Conava, presentat avui, inclourà noves malalties com el dolor crònic, la fibromiàlgia, el TDAH, les addiccions i les malalties minoritàries, entre altres. "Unes peticions reclamades per les diverses associacions andorranes", tal com ha declarat Trini Marín, ministra d'Afers Socials.
Marín ha afirmat que, tot i que s'han inclòs en la modificació, "encara s'ha d'especificar quin serà el grau de discapacitat respectiva" cosa que es treballarà amb les associacions i les administracions vinculades al projecte.
L'objectiu d'aquesta modificació és el de poder tenir un sistema de valoració que s'adapti a les tendències actuals i que valori les discapacitats més enllà de quantificar el grau de menyscabament.
La modificació s'ha presentat aquest matí en la reunió anual del Consell Nacional de la Discapacitat (Conadis), presidida pel cap de Govern, Xavier Espot. Aquesta modificació encara ha de passar per l'aprovació, però Govern espera aprovar-la de cara a finals d'aquest any o inicis del vinent.