Banca
MoraBanc rep el premi com a millor banca privada d’Andorra per Citywire
El jurat ha valorat especialment el model de gestió personalitzada de l'entitat
MoraBanc ha estat distingit amb el premi al millor banc de banca privada d’Andorra atorgat per Citywire, un dels mitjans internacionals més prestigiosos del sector financer. És la primera vegada que l’organització inclou una categoria específica per a entitats andorranes.
L’acte de lliurament, celebrat a Madrid, va reunir les principals entitats de banca privada d’Espanya i Andorra. El jurat ha valorat especialment el model de gestió personalitzada de MoraBanc, que ofereix a tots els clients un gestor de referència, així com la seva aposta per la innovació tecnològica i els productes d’inversió sostenibles (ESG).
Segons Xavier Riestra, director de Negoci a Andorra, el guardó “és el resultat del compromís de tot l’equip per oferir un servei d’excel·lència i centrat en les persones”.
El premi reconeix també la millora de la satisfacció dels clients i la capacitat de MoraBanc per adaptar-se a cada perfil inversor, consolidant l’entitat com a líder en banca privada al país.