Salut
Mascareta obligatòria a l'hospital per prevenir possibles malalties respiratòries
Es tracta d'una mesura temporal de novembre a març
El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària, SAAS, informa a través del seu compte oficial d'X de l'obligatorietat de portar la mascareta posada a l'UCI, les plantes d'Hospitalització de l'hospital i al Cedre, per tal d'evitar possibles malalties infeccioses respiratòries que puguin contagiar els pacients ingressats. Aquestes mascaretes es podran aconseguir a l'entrada del mateix centre. I es tracta d'una mesura que s'estendrà fins al març de l'any vinent.