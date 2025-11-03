EDUCACIÓ
L’UdA obre les preinscripcions per a estudis virtuals
La Universitat d’Andorra (UdA) obre avui el període de preinscripció per als estudiants de nou ingrés que vulguin iniciar estudis virtuals a partir del segon semestre del curs 2025-2026. Aquestes formacions reglades virtuals amb la matrícula oberta inclouen el Diploma Professional Avançat en Comptabilitat i Administració, així com els bàtxelors en Administració d’empreses, Comunicació, Dret, Humanitats, Informàtica i Llengua catalana. A part, també s’hi sumaran els dobles bàtxelors en Administració d’empreses i Dret i en Informàtica i Administració d’empreses, i a més també s’hi inclou del Màster en Dret, que incorpora pràctiques presencials.