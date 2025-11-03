ECONOMIA
L’AFA aposta per una innovació financera més responsable i inclusiva
L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) va participar el 28 d’octubre en el II Fòrum d’Andorra, una trobada internacional dedicada a impulsar la transformació digital mitjançant la col·laboració entre el sector públic i el privat. El director general de l’AFA, David Cerqueda, va moderar la taula rodona, amb la participació de Gabriela Eguidazu (Fundación Microfinanzas BBVA), Eloi Noya (Barcelona Finance School-IEF) i Carlos Salinas (Actius Digitals i Fintech de Morabanc). Van debatre sobre la innovació financera com a motor d’inclusió i el seu impacte en l’evolució del sector en el futur. En aquest sentit, van destacar la importància de l’educació i l’alfabetització financera per evitar desigualtats econòmiques, i la possibilitat que la innovació financera ampliï l’accés a actius tradicionalment reservats a grans patrimonis.