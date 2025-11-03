PARLEM-NE
El Govern ha eliminat 870 tràmits administratius en els darrers dos anys
Rossell explica que molts processos requerien informació que l’administració ja tenia
El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, assegura que s’ha produït una reducció “molt considerable” del nombre de tràmits administratius del Govern, que han passat de 1.350 a prop de 480 en els darrers dos anys, d’ençà que va assumir les seves funcions dins del departament de Transformació Digital. Ho va explicar en l’entrevista que va oferir al Parlem-ne, de Diari TV.
Segons Rossell, aquesta simplificació no només ha permès disminuir la quantitat de procediments, sinó també millorar-ne la qualitat i l’eficiència. “Hem pogut ajuntar i depurar tràmits, i sobretot eliminar informació que l’Administració ja té. Cada cop demanem menys dades duplicades”, va explicar, i va afirmar que sovint s’havien d’entregar les mateixes informacions diverses vegades per tal de fer procediments diferents.
El ministre va detallar que durant l’estiu s’ha fet una revisió exhaustiva de totes les sol·licituds, una tasca que ara és més viable gràcies a la reducció del volum. “Ara podem analitzar cada tràmit detalladament amb els ministeris i departaments, i preguntar-nos si cada dada és realment necessària i si es pot obtenir per via informàtica”, va dir.
Rossell va destacar que aquesta feina també millora l’experiència ciutadana, ja que “no és el mateix haver d’omplir deu camps i adjuntar tres documents, que cinc camps i un sol document”.
El ministre incideix en la importància de la ciberseguretat dins de la digitalització
Pel que fa a la tramitació digital, el ministre va avançar que el 2026 serà un any clau en el procés de transformació: “Veurem un canvi substancial en la manera de tramitar amb l’Administració”. En aquest sentit, va parlar de la digitalització del departament d’Immigració o Tributs, per tal d’aportar més comoditat a la ciutadania. “A partir del primer trimestre del 2026, ja es podran fer tràmits en línia en aquest àmbit”, va assegurar.
Rossell també va remarcar la importància de garantir la seguretat i la ciberseguretat en tots els sistemes digitals del Govern. “Totes les aplicacions passen auditories i controls específics per garantir-ne la seguretat. La protecció de les dades personals és una prioritat”, va subratllar.
El ministre va fer una crida a empreses grans i petites perquè reforcin també la seva seguretat digital. “Cada cop hi ha més consciència que les dades personals són molt vulnerables, i cal destinar-hi més esforços i recursos”, va concloure.