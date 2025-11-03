Successos
Ferida una alumna del Maria Moliner en caure des de 5 metres
Els bombers han informat que la menor està conscient i amb dolor a una cama
Una jove de 12 anys ha resultat ferida aquesta tarda en caure des d'una barana del Col·legi Espanyol Maria Moliner de La Margineda, des d'una alçada d'uns 5 metres. Fins al lloc dels fets s'han traslladat dues dotacions de bombers, entre les quals una de muntanya amb dos rescatadors, per intentar localitzar la menor, ja que en un primer moment es desconeixia a on podria haver caigut, i una ambulància amb un infermer, així com una dotació de policia i una altra del SUM. La noia ha estat traslladada a l'hospital, segons han explicat des del cos de bombers, que quan l'han trobada estava conscient, però es queixava d'un fort dolor a una de les cames. La policia no ha facilitat informació respecte a l'incident.