SUCCESSOS
Dos policies eviten dos intents de suïcidi a Encamp i Escaldes
Els dos implicats van ser atesos pels serveis d’emergència mèdica
Dissabte, dos agents del cos de policia van aconseguir evitar amb èxit dos intents de suïcidi que es van produir al llarg del dia, en dos punts diferents del país, concretament a la parròquia d’Encamp i a la d’Escaldes. L’actuació va posar en relleu la seva ràpida intervenció i el compromís amb la protecció de la vida de les persones.
El primer dels casos va tenir lloc a Encamp a primera hora del matí, a les 06.45 hores, quan un agent que es dirigia cap a la feina va veure una persona situada sobre una barana a la CG-2, aparentment amb la intenció de precipitar-se. L’agent va aconseguir establir contacte amb la persona i, amb l’ajuda d’una segona persona que resultava ser coneguda de l’home, va poder treure’l immediatament i posar-lo fora de perill. A continuació, el policia va avisar sense demora el servei d’emergències, que va acudir al lloc per oferir l’assistència necessària i garantir que la situació quedés totalment controlada.
El segon episodi es va produir més tard, a les 17.30, a la parròquia d’Escaldes. En aquest cas, un altre agent va detectar un home a prop del riu, també amb la intenció de posar fi a la seva vida. L’agent hi va intervenir impedint que la persona consumés l’autòlisi. Un cop assegurada la seva integritat física, el policia va posar l’home fora de perill i va trucar immediatament al servei d’emergències.
La policia també va aprofitar per recordar a la ciutadania que davant de qualsevol situació de crisi emocional o presència de pensaments suïcides, és fonamental posar-se en contacte amb els professionals adequats. En aquests casos, les persones afectades poden trucar al telèfon 177, que és la línia de prevenció de les conductes suïcides, en què es proporciona assessorament i suport immediat.