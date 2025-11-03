Xerrada
Conferència sobre models internacionals d'inversió en pensions
La xarrada, organitzada pel fons de reserva de jubilació, tindrà lloc el 12 de novembre a les 19 hores
El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) continua celebrant el 10è aniversari amb una nova sessió del cicle "Pensions del futur, reptes i oportunitats d’avui". La conferència, titulada 'Pensions i inversió: models internacionals', tindrà lloc el 12 de novembre de 2025, a les 19 hores, a l’Art Hotel d’Andorra la Vella.
L’acte comptarà amb la participació de referents internacionals en gestió de fons de pensions, com Olivier Rousseau (ex Co-CEO del Fons de Reserva francès), Elisabeth Fernando (directora d’inversions del NEST britànic) i Xavier Bellavista, expert en pensions de Mercer Consulting i membre de la Comissió Gestora del FRJ.
L’objectiu de la sessió és aportar referències útils i inspiradores per al futur del sistema andorrà de pensions, en un context de reflexió oberta i compromís amb la gestió responsable dels recursos. L’entrada és gratuïta, amb confirmació prèvia abans del 10 de novembre.