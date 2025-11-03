Política
Concòrdia demana inversions més altes per als nous residents per frenar l'especulació
La formació reclama mesures per regular el preu de l'habitatge
El grup parlamentari Concòrdia ha presentat avui les seves esmenes al projecte de llei continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement. La presentació s'ha centrat principalment a aplicar mesures per regular l'arribada tant de treballadors autònoms al país com de residents passius establint noves mesures més exigents per assegurar que es facin més inversions al país i per regular el preu de l'habitatge a Andorra.
El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, i la consellera general Maria Àngels Aché han afirmat que cal que els treballadors autònoms que arribin hagin de fer una inversió de 50.000 euros a fons perdut, una altra també de 50.000 de dipòsit no remunerat. També hauran de fer una inversió de 200.000 euros, això com a mesura dissuasiva per moderar i ajudar a les empreses ja establertes, segons han afirmat.
Per altra banda, als residents passius se'ls demanaria una inversió d'1 milió d'euros i exigeixen que aquesta inversió no es pugui fer en l'àmbit d'immobles a menys que es tracti d'immobles de nova construcció o que tinguin un cost de mercat molt elevat, això amb l'objectiu de no distorsionar el preu de mercat assequible.
Finalment, han reclamat que es facin mesures efectives contra l'augment de preu de l'habitatge assegurant que menys del 5,3% té un valor inferior a 400.000 euros i titllant la situació actual com "un descontrol". "Necessitem mesures efectives, no valentes ni contundents, sinó que funcionin. Hem d'evitar que el preu continuï pujant perquè això està fora de control i és producte de l'especulació", ha remarcat Escalé.