Música
El comú d'Ordino i Creand Fundació programen el concert de Trio Baboons
Les entrades es poden adquirir des d’avui a un preu de 10 euros.
El comú d’Ordino i Creand Fundació programen el concert del Trio Baboons el pròxim diumenge 9 de novembre a les 12 hores, a l’església parroquial d’Ordino, en el marc de l’Associació Festivals d’Ordino. Les entrades es poden adquirir des d’avui al web festivalsordino.entradas.plus i a l’Oficina de Turisme d’Ordino, a un preu de 10 euros.
La formació, integrada per Anna Garcia Alba, Antonio d'Antoni i Ramon Elias Gabernet, tots ells vinculats a l’ONCA, oferirà el programa Swing d’Europa i de més enllà, un repertori de swing europeu amb tocs d’ironia i elegància, combinant peces de Carosone, Brassens, Gainsbourg o Xavier Cugat amb homenatges als clàssics nord-americans, en versions pròpies i originals.