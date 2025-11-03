Cultura
El Cinema Espiritual reuneix 2833 participants
Aquesta serà la 14a edició i inclourà projeccions com Campeón, Alas Blancas i La historia de Souleymane
La XIV Setmana de Cinema Espiritual – Cinema amb Valors se celebrarà del 3 al 7 de novembre del 2025 als cinemes Illa Carlemany i reunirà 2833 particpants a l'edició d'enguany, la catorzena. L'objectiu, com cada temporada, és oferir als infants i joves una experiència cinematogràfica que fomenti la reflexió sobre els grans valors humans i espirituals, com l’amistat, la solidaritat o la llibertat.
Organitzada per la Delegació d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell, amb la col·laboració del Ministeri d’Educació, la iniciativa s’adreça a alumnes de primària, secundària i batxillerat, i està oberta a tots els centres educatius del país.
El programa inclou projeccions com Campeón, Alas Blancas i La historia de Souleymane, amb valors centrats en la resiliència, l’acollida i el treball digne.
La sessió per a adults serà el dilluns 3 de novembre a les 20 h, amb la projecció de Bonhoeffer i la participació del bisbe d’Urgell, Mons. Josep-Lluís Serrano Pentinat.
L’entrada és gratuïta, però cal reserva prèvia per part dels centres educatius. L’activitat vol transmetre que la bellesa, la justícia i la fe continuen sent fonts de sentit i esperança en el món actual.