TROBADES A L'HOSPITAL
ARPA reivindica la proposta de reunir malats i mascotes
L’Associació Rescatista i Protectora dels Animals (ARPA) va reivindicar l’autoria de la proposta per crear un espai a l’hospital on les persones ingressades puguin retrobar-se amb les seves mascotes, una iniciativa que en les darreres setmanes ha obtingut visibilitat mediàtica. L’entitat va explicar en un comunicat que la idea va sorgir fa aproximadament dos anys, durant una reunió de la Junta, amb la voluntat d’impulsar un projecte “amb un gran potencial terapèutic i emocional”. L’associació celebra que la premsa s’hagi fet ressò de la proposta i consideren com “una de les feines més importants de l’associació” promoure el benestar tant animal com humà. També valoren que altres entitats hagin mostrat interès en la iniciativa. ARPA remarca que “el que realment importa és que les idees avancin i que cada vegada hi hagi més gent implicada en el benestar animal”.