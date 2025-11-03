Desinformació
Andorra defensa a la UNESCO una IA ètica i la lluita contra la desinformació
Tor ha alertat que les notícies falses i la manipulació informativa representen “una amenaça greu per a les democràcies”
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha representat Andorra a la 43a sessió de la Conferència General de la UNESCO, celebrada a l’Uzbekistan, on ha subratllat la importància de combatre la desinformació i promoure una intel·ligència artificial ètica i responsable.
Tor ha alertat que les notícies falses i la manipulació informativa representen “una amenaça greu per a les democràcies”, i ha defensat la llibertat d’expressió i la seguretat dels periodistes com a pilars essencials. També ha elogiat el Pla d’acció de la UNESCO per combatre la desinformació mitjançant l’educació.
Pel que fa a la intel·ligència artificial, ha reiterat el suport del país a les iniciatives de la UNESCO en matèria d’ètica digital, que promouen una tecnologia respectuosa amb la dignitat humana i els drets fonamentals.
La ministra ha destacat projectes andorrans com l’ArtCamp-Ruta de la Pau, que impulsa el diàleg intercultural a través de l’art, i la candidatura transnacional amb Espanya i França sobre els testimonis materials de la construcció del Coprincipat d’Andorra.
Tor també ha reafirmat el compromís d’Andorra amb l’educació inclusiva i ha anunciat que el país acollirà la 7a Reunió Global de la Mountain Partnership el març del 2026, reforçant el paper andorrà en la protecció dels ecosistemes de muntanya.