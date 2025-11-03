Andorra Telecom
La 15a edició del Saló del Videojoc tindrà lloc del 14 al 16 de novembre
Comptarà amb la presència del creador de contingut Pol Suja
La 15a edició del Saló del Videojoc tindrà lloc del 14 al 16 de novembre al carrer Prat del Roure i comptarà amb la presència del creador de contingut Pol Suja, un streamer que disposa de més de 2 milions de seguidors a les seves xarxes socials. Així ho ha anunciat el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, en una roda de premsa celebrada aquest matí. A l'acte també han assistit el conseller menor i conseller de Cultura i Promoció Econòmica del comú d'Escaldes-Engordany, Valentí Closa, el professor de la Universitat d'Andorra, Jan Sau, i la representant de comunicació de l’ACA Club, Paola Pereira.
Pol Suja, que es fa anomenar a les xarxes socials com a 'el professor de Fortnite', vindrà el diumenge 16 de novembre a les 16:00 h per a fer una actuació. En aquest sentit, Nadal ha destacat que "és molt conegut entre el jovent" i que "és un dels millors". Principalment, es dedica a jugar a 'Fortinite' i 'FIFA', tot i que també ha fet de caster i presentador en diversos esdeveniments a dins del club Movistar Riders. ACA esports, tindrà novament un estand a la cita anual del videojoc.
La cita comptarà també amb l'actuació, tal com ha destacat Nadal, de la intèrpret asturiana, ELESKY el diumenge 16 de novembre a les 17:00 hores. "Ella és pianista amb formació de conservatori i s'ha dedicat durant la seva carrera a fer música de videojocs", ha assenyalat.
Tres formacions de la Universitat d'Andorra
L'UdA també oferirà tres formacions específiques amb motiu del Saló del Videojoc. La primera es diu 'Disseny i creació de jocs narratius amb Twine', que està destinada a alumnes de batxillerat professional i tindrà tres hores de durada. La segona, també per als alumnes de batxillerat professional i amb la mateixa durada, es diu 'Disseny i creació de videojocs amb Construct 3'. L'última, que funcionarà com una formació específica, es dirà 'Disseny de videojocs a través d’un document de proposta' i en ella aprendran a sintetitzar una idea de joc en un document de concepte. Aquests seminaris tindran lloc uns dies abans que arrenqui l'esdeveniment.
Segons Sau, l'objectiu d'un dels cursos és que "els alumnes o persones que vinguin" comencen "des de zero" per a "acabar tenint un joc petitet", mentre que a l'altre es tracta "una mica més la part de què vol dir portar a terme un videojoc, els elements que hi tenen en compte i tots els passos que s'han de seguir des que tu tens una idea que pot ser o no brillant fins que acabes tenint un joc".
"A la Universitat d'Andorra sempre hem volgut col·laborar, sobretot ensenyant aquest vessant no tan lúdica dels videojocs, sinó també aquesta més educativa, fins i tot laboral", ha explicat Sau. El professor va anunciar que l'entitat educativa gaudirà també d'un estand al Saló per a "poder compartir el que es fa a la universitat". "Hi haurà diversos jocs que s'han fet dins de l'entorn de la universitat. Són jocs que tenen temàtica andorrana. Llavors la gent que vingui podrà jugar portant un tamarro, que té unes aventures. És un joc que fem des de l'àmbit de la recerca i forma part d'una tesi doctoral", va assenyalar.
Col·laboració amb SAGA Gaming
Com a novetat, Nadal també ha destacat que "aquest any fem una col·laboració amb SAGA, una entitat que fa el saló de videojoc, per dir-ho així, a Catalunya i ens han demanat una col·laboració. Ells ho fan una miqueta més endavant, a finals de novembre, 28, 29 i 30 a la farga de l'Hospitalet, i ens han dit de fer una col·laboració conjunta. Ells vindran a aquest saló del videojoc d'Andorra i portaran jocs en català". El director general d'Andorra Telecom també ha destacat que Saga tindrà un espai al Saló.
D'igual manera, Nadal ha detallat que també hi haurà una delegació d'Andorra Telecom al SAGA Saló del gaming, on "nosaltres tenim una sèrie de xerrades, que aquí també es faran, per protegir els infants i garantir el seu benestar". "Estan buscant que en aquest saló no només s'hi vagi a jugar, sinó que s'hi vagi a aprendre com jugar de manera positiva amb la tecnologia", ha puntualitzat.
En aquesta línia, Nadal també ha aprofitat l'ocasió per a recordar el compromís d'Andorra Telecom amb el benestar digital dels infants i els joves a través de l'opció de poder activar a les targetes SIM un filtre de continguts web.
Entre la resta d'espais es podrà trobar un 'scape room' de Harry Potter, al qual Nadal ha animat "a vindre amb família", una zona musical, una part de Mario Kart amb realitat augmentada, una zona de jocs quatre per quatre, un espai on poder provar la nova Nintendo Switch 2. També hi haurà tornejos on els premis "no són econòmics", ja que "volem que els jugadors professionals no es desplacin" i se'ls puguin "emportar, per dir-ho així, els jugadors més locals". A més a més, tal com ha anunciat Nadal, "s'ha fet una samarreta commemorativa del 15 aniversari" que "sortejarem i regalarem".
Col·laboració amb el comú d'Escaldes-Engordany
El conseller de Cultura i Promoció Econòmica del comú d'Escaldes-Engordany, Valentí Closa, s'ha mostrat "content" de donar suport "a una iniciativa com aquesta" i ha detallat que "les eines digitals produeixen curiositat, però hi ha d'haver darrere aquesta part de preocupació pel fet de fer bon ús" tot referint-se a la simbiosi col·laborativa amb Andorra Telecom per a l'organització d'aquest esdeveniment.